Kuşadası Güzelçamlı Stadı'nda oynanan karşılaşmada maça etkili başlayan yeşil-sarılı ekip, ilk yarıyı 7-1 önde kapattı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Edremit temsilcisi, rakip fileleri 6 kez daha havalandırarak sahadan 13-2'lik farklı bir galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 36'ya yükselten 1966 Edremitspor, ligde moral depolarken sezonun en farklı skorlarından birini elde etti.

Karşılaşmayı Edremit Belediye Başkan Yardımcısı ve Kulüp Başkanı Cavit Cebeci ile kulüp yöneticileri de tribünden takip ederek takımı yalnız bırakmadı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Cebeci, alınan farklı galibiyetten dolayı teknik heyet ve futbolcuları tebrik ederek takımın birlik ve beraberlik içinde hedefe yürümeye devam edeceğini ifade etti.

1966 Edremitspor, ligin 24. haftasında ise bu hafta liderliğe yükselen Manisa temsilcisi Nurlupınar Gençlergücü'nü sahasında konuk edecek.