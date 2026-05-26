Balıkesir'in Edremit ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, direksiyon hakimiyeti kaybolan bir otomobil savruldu. Araçta bulunan 4 kişiden 1'i sıkıştığı yerde hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eroğlan Mahallesi Ülkü Yolu üzeri Edremit-Akçay istikametinde seyir halinde olan otomobil, 9092. Sokak kesişimi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, yol kenarına savrularak durabildi. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı

İçerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobilde, kazanın şiddetiyle büyük çapta hasar meydana geldi. Araçta bulunan yolculardan 2 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başarırken, S.İ. ve İ.İ. isimli iki vatandaş ise demir yığınına dönen otomobilin içinde sıkıştı. Olay yerine kısa sürede ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için hidrolik kesici aletlerle zamanla yarıştı.

Sıkıştığı yerden çıkarılan bir kişi kurtarılamadı

Ekiplerin yoğun çabası sonucu sıkıştıkları yerlerden çıkarılan vatandaşlardan İ.İ.'nin, yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sıkışmalı kazadan yaralı olarak kurtarılan S.İ. ile kendi imkanlarıyla araçtan çıkan diğer 2 yaralı, kaza yerinde hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden İ.İ.'nin cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.