İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul-Tekirdağ kara yolu üzerindeki uygulama noktasında denetim gerçekleştirdi. Bayram yoğunluğunun yaşandığı güzergâhta yapılan uygulamalarda sürücüler tek tek durdurularak, emniyet kemeri kullanımı, hız kurallarına uyulması, seyir halindeyken cep telefonu ve alkollü araç kullanılmaması konusunda bilgilendirildi.

Ekipler tarafından sürücü ve yolculara kolonya ile çikolata ikram edilirken, vatandaşların Kurban Bayramları da tebrik edildi. Trafik ekipleri, bayram tatili boyunca kent genelindeki denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.