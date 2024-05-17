Thrash metal akımının en ünlü gruplarından biri olan Testament, uzun bir aradan sonra 19 Kasım’da Jolly Joker Arena Ataşehir’de sahne almak üzere Epifoni organizasyonuyla İstanbul’a geliyor.

1980’li yıllarda tıpkı Metallica gibi San Fransisco Bay Area bölgesinden yayılan thrash metal akımının en ünlü gruplarından biri olan Testament, uzun aradan sonra 19 Kasım’da Jolly Joker Arena Ataşehir’de sahne almak üzere Epifoni organizasyonuyla İstanbul’a geliyor. Efsane vokalist Chuck Billy, Alex Skolnick ve ekibin gösterisi için biletler Biletinial’da satışa sunuldu.