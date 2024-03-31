31 Mart yerel seçimlerine yeniden aday olan Yenice Mahallesi Muhtarı Halil Peynirci, 9’ncu döneminde de kazandı.

37 yıldır muhtarlık görevini yürüten Halil Peynirci, en yakın rakibine 400 oy fark atarak muhtarlık yarışını kazandı. Peynirci 1600 oy alırken, Tufay Yüzer 1200 oy aldı.

1941'de dedesinin, 1956'da da babasının gerçekleştirdiği muhtarlık görevini 1986’da üstlenen Peynirci, 37 yıldır sürdürüyor. Peynirci ailesinden İlk olarak Hüseyin Peynirci, 1941 yılındaki Mahalli İdareler Seçimleri'nde adaylığını koyup, muhtar seçildi. Bu görevi 15 yıl yürüten Hüseyin Peynirci'nin ölümünün ardından 1956'da oğlu Süleyman Peynirci, adaylığını koyduğu seçimde göreve geldi. Yenice Mahallesi'nde 30 yıl muhtarlık yapan Süleyman Peynirci'nin de yaşamını yitirmesiyle oğlu Halil Peynirci, 1986'da seçildi. Oğul Peynirci, 26 yaşındayken, göreve ilk geldiğinde, 'Türkiye'nin en genç muhtarı' unvanını aldı. Muhtar Halil Peynirci, aday olduğu 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde tekrar seçilerek, güven tazeledi.

Kaynak: HABER MERKEZİ