Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen İnegöl Temsilcisi Serdar Yücel, “Eğitim-Bir-Sen İnegöl Temsilciliği olarak yetkili sendika olmanın gururunu yaşıyoruz. Eğitim-Bir-Sen olarak, bir kez daha İnegöl’de 1107 üye ile en çok üyeye sahip sendika olmanın onurunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. 2025 yılı için gerçekleştirilen yetki tespit çalışmalarında, üyelerimizin teveccühüyle İnegöl’de eğitim hizmet kolunda en çok üyeye sahip sendika olarak yetkili sendika konumumuzu pekiştirdik. Bu başarı, sadece rakamsal bir üstünlük değil; emek mücadelesinde doğru bir istikamette ilerlediğimizin göstergesidir. Üyelerimizin bize duyduğu güven, bugüne kadar sergilediğimiz ilkeli ve kararlı duruşun, çözüm odaklı sendikal anlayışımızın bir sonucudur. Eğitim-Bir-Sen olarak bizler; öğretmenin, memurun, hizmetlinin, tüm eğitim çalışanlarının hakkını savunmak için buradayız. Sadece sorunları dile getiren değil, çözüm için masada etkin ve yapıcı bir rol oynayan bir sendikayız. Bu misyonla; gerek toplu sözleşme süreçlerinde gerekse yerelde yaşanan her türlü mağduriyetin giderilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Yetkili sendika olmak, bizim için bir son değil; daha çok çalışmamız gerektiğinin bir işaretidir. Bu vesileyle, bize güvenerek üyemiz olan tüm eğitim çalışanlarına teşekkür ediyor, bu gururu bizimle paylaşan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Eğitim çalışanlarının güçlü sesi, Eğitim-Bir-Sen’dir. Biz birlikte güçlüyüz. Saygılarımızla” dedi.

Kaynak: Bülten