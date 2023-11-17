Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Korupark Alışveriş Merkezi'nde meydana gelen olayda, alışveriş merkezi içindeki oyun parkında çocukların bindiği Discovery adlı oyuncak devrildi. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, AVM içindeki eğlence alanında, tatil dönemini fırsat bilen aileler, çocuklarını Discovery adlı adrenalin dolu oyuncakta eğlendirmek istedi.

Ancak, oyuncağın tutunduğu noktadan kopması sonucu cihazdaki çocuklar yere çakıldı. Bu korkunç anlar bir kişi tarafından saniye saniye kaydedilirken, kazada 6 çocuk yaralandı. Facianın eşiğinden dönülen olayda, yaralılardan birinin hastanedeki tedavisi halen devam ediyor.

Olay sonrasında ortaya atılan ihmal iddiaları ise dikkat çekiyor. Oyun makinesinin ana kolunun aniden kopmasının mümkün olmadığı, demir parçalarının veya ara bağlantı parçalarının önceden çatlamış veya gevşemiş olabileceği ancak kontrol edilmediği için gözden kaçmış olabileceği belirtiliyor. Ayrıca, çocukların o oyuncakta güvenli bir şekilde eğlenip eğlenemeyecekleri de tartışma konusu oldu.

Kazada yaralanan çocuklar hastanede tedavi altına alınırken, aileler olayın ardından şikayette bulundu.