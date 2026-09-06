6 Eylül 1922’de düşman işgalinden kurtulan İnegöl, bu gururlu günün 104'üncü yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Hafta boyunca “Zaferden Kurtuluşa” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında anma töreni ise 6 Eylül sabahı Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Saat 10.30’da başlayan törene Kaymakam Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Çelenklerin anıta bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından protokol üyeleri Garnizon Şehitliği’ni ziyaret ederek dualar etti ve şehit mezarlarına karanfiller bıraktı. Program, Gaziler Derneği ziyaretiyle sona erdi.

Kaynak: Yavuz Yılmaz