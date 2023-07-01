EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonları'nda yarı finalistler belli olduİZMİR (İGFA) - EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonları'nda üçüncü gün maçları İzmir İnciraltı Spor Tesisleri'nde tamamlandı.

Kızlar ve erkeklerde Türkiye dahil 15'er ülke takımı mücadele ettiği şampiyonada A Grubu'nda mücadele eden U17 Kız Plaj Hentbolu Milli Takımımız, bugün Portekiz ile oynadığı gruptaki son maçını 2-1'lik setlerle kaybetti. A Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan Millilerimiz, Hırvatistan ile oynadığı 9-12 sıralama maçını da 2-0 kaybetti.

Kızlar şampiyonasında bugün oynanan çeyrek final maçlarında Norveç'i 2-1 yenen İspanya, Ukrayna'yı 2-1 yenen Hollanda, Almanya'yı 2-0 yenen Macaristan ve Portekiz'i 2-1'lik setlerle yenen İsveç yarı finale yükseldi.

A Grubu'nu beşinci sırada tamamlayan U17 Erkek Plaj Hentbolu Milli Takımımız, 9-12 sıralama maçında İsviçre'yi 2-0 yendi.

Erkekler şampiyonasında ise Fransa'yı 2-0 yenen İsveç, Hırvatistan'ı 2-0 yenen Macaristan, Norveç'i 2-0 yenen İspanya ve Çek Cumhuriyeti'ni 2-0'lık setlerle yenen Almanya yarı finale yükseldi.