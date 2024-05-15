İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri, evi soyan 3 kadın hırsızı suçüstü yakaladılar.

Yeni mahallede devriye atan Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri, sokakta evleri gözetleyen 3 kadın şüpheliyi takibe aldılar.



KARTLA KAPIYI AÇTILAR

Takip sırasında kadınlar sitedeki dairelerinin kapılarını tek tek çalarak dairelerde kimsenin olup olmadığını kontrol ettiler. Şahıslar kimsenin olmadığı bir dairenin kapısını kartla açıp girdiler. Evi talan eden şahıslar, evde buldukları altın ve paraları alıp çıkarken polis ekiplerince suçüstü yakalandılar.

Şahısların üzerinde yapılan aramada evden çaldıkları altın ve paralar ele geçirildi.

Şüpheliler Çağla U.(33), Aynur T.(38) ve Yonca S.(33) gözaltına alındılar.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Yonca S.'nin 11, Çağla U.'nun da 3 ayrı hırsızlık olayından suç kaydının olduğu tespit edildi.