Malatya'daki 6 Şubat depreminde yıkılan ve 78 kişinin ölümüne neden olan Hakimbey Apartmanı davasında üçüncü duruşma yapıldı. Duruşma sırasında dikkat çeken ifadeler ortaya çıktı.

Bina görevlisi Tahsin Gündüz, 2020 Elazığ depreminin ardından binada inceleme yapan ekiplerin "Binada hasar yok, çatlakları yaptırın ve oturun" dediğini belirtti. Gündüz ayrıca, binanın yönetimi ve yetkililerle yaptıkları görüşmeleri de aktardı.

İnşaat mühendisi Ahmet Özer, Hakimbey Apartmanı'nın bölgedeki ilk yapılar arasında olduğunu ve projenin İnşaat Mühendisleri Odası'na sunulduktan sonra kendisine geldiğini ifade etti. Özer, projeyi onayladığını ve eksiklikler olduğunda ihtar ve ikazlarda bulunduğunu belirtti. Mühendis Özer ayrıca, inşaatın yerinde denetlenmesiyle ilgili bir yükümlülüklerinin olmadığını ve sadece şikayet olması halinde denetim yapabileceklerini ifade etti.

Mahkeme, avukatların taleplerini dinledi ve Malatya Valisi Ersin Yazıcı'nın talimatıyla hakkında soruşturma başlatılan dönemin Malatya Belediyesi İmar İşleri Müdürü Mustafa Bingöl'ün ifadesini alınmasına karar verdi. Ayrıca, 2020 Elazığ depremi sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarıyla ilgili belgelerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden istenmesi kararlaştırıldı.

Hakimbey Apartmanı davası, 78 kişinin ölümüne neden olan yıkımın sorumlularının belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Duruşmanın ilerleyen aşamalarında daha fazla bilginin gün yüzüne çıkması bekleniyor.