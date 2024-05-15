Öğrencilerinin görüntülerini velisinden izin almadan sosyal medyada yayınlayan öğretmenlere kınama cezası verilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasını artırmaya yönelik maddelerin de yer aldığı öğretmenlik meslek kanununun haftaya TBMM'ye geleceğini açıkladı.

Fenomen öğretmenlerin öğrencilerle birlikte çektikleri ve sosyal medyada paylaştıkları videolar, ülke genelinde giderek artan bir sorun haline geliyor. Bazı öğretmenler, takipçi sayılarını artırmak amacıyla ders sırasında öğrencilerinin görüntülerini izinsiz olarak çekip paylaşıyorlar. Ancak çoğu durumda, bu paylaşımlar için öğrenci ve ailelerinden izin alınmıyor.

Bu duruma yönelik olarak hazırlanan taslakta, sosyal medyada fenomen olmak için öğrencilerin görüntülerini çeken öğretmenlere ceza hükümleri öngörülüyor. Öğrencilerin kişisel ve özel hayatına ait bilgileri ya da eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri, belirlenmiş usuller dışında paylaşan öğretmenlere kınama cezası uygulanacak. Bu kınama cezaları öğretmenlerin sicil dosyalarında 5 yıl boyunca kalacak.

Uzmanlar, öğretmenlerin öğrencilerin izni olmadan kişisel görsellerini paylaşmalarının bir istismar olduğunu belirtiyorlar. Ayrıca, öğretmenlerin öğrencilerine karşı kötü örnek teşkil edebilecek davranışlarda bulunmaları halinde de disiplin hükümleri bulunuyor. Örneğin, öğrencilerin yanında argo konuşan öğretmenlere aylıktan kesme cezası uygulanabilecek. Bu ceza, öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmayacak davranışlar sergilemek, öğrencilere taraflı davranmak veya eğitim programının amaç ve hedeflerine aykırı uygulamalar yapmak gibi durumlarda verilebilecek.