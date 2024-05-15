Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan Piremir Mahallesi'nde yer alan, çocuk parkının içinde bulunan Fransız Mezarlığı, zengin mezar taşlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bir çok gayrimüslimin yattığı bilinen mezarlıkta, en eski 1831 en yeni 1927 yılına ait haç işaretli mezar taşları bulunuyor.

Üzerinde çoğunlukla haç işareti bulunan 32 mezar taşından en eskisi 1831'e, en yenisi ise 1927'ye kadar uzanıyor. İsmine rağmen, mezar taşlarında Fransızların yanı sıra İtalyan, Alman, İngiliz, Ermeni ve İsviçreli gibi farklı milletlerden insanların yattığı görülüyor.

1940'lara kadar gayrimüslimlerin defnedildiği bir alan olan bu mezarlık, günümüzde konut alanları ve çocuk parkı olarak kullanılıyor. Ancak, tarihi mezar taşları hala buradaki ortamı kasvetli bir hava ile süslüyor.

“Burada tarihe duyulan bir saygı var”

Mezar taşlarına mahalle sakinleri tarafından sahip çıkıldığını ifade eden Piremir Mahallesi Muhtarı Seyran Okumuş Pekmez, “Yaklaşık 1978’den bu yana bu mahalledeyim. Hatırladığım kadarıyla geçmiş dönemlerde de burası Fransız Mezarlığı olarak biliniyordu ve çok dağınık bir şekildeydi. Şu anda anıt mezar olarak buradaki eserler koruma altına alındı. Mezarlığın hemen yan tarafında oturma alanları ve çocuk parkı var. Çocuk cıvıltıları ile birlikte bence çok güzel bir yer olduğunu düşünüyorum. Burada tarihe duyulan bir saygı var. Buraya yurt dışından gelen insanlar oluyor, hatta kısa bir zaman önce yurt dışından buraya gelip çekim yaptılar” şeklinde konuştu.