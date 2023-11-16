Akaryakıt ücretleri, eğitmen giderleri ve araç bakım maliyetleri sürücü kurslarını oldukça zorluyor. Ehliyet alma maliyetinin Ocak ayından sonra 2 katına çıkması bekleniyor.

Habere göre ehliyet almak isteyen sürücü adayları sürücü kurslarına yaklaşık 7 bin 500 TL ödüyor. Bu fiyat, ehliyet harcıyla beraber 10 bin lirayı bulurken yeni yılda ise bu ücretin 20 bin lirayı aşması bekleniyor.

Sürücü kursu sahibi Ali Toz, ehliyet almanın daha da zorlaşacağını belirterek “Bu sene ehliyet kart parası alınırken yatırılan para 3 bin 260 lira” sözlerini kullandı. Ayrıca kursların gelecek sene 20 bin liranın üzerine çıkacağını da söyledi.

B SINIFI EHLİYET HARCI 4 BİN LİRAYA YAKLAŞACAK

Ehliyet kurslarının ücretleri, valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü ve sürücü kursları tarafından belirleniyor. Kurs ücretleri illere göre farklılık gösterebiliyor. Yeni yılda A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308 liraya yükselecek. Bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945 lira olarak uygulanacak.