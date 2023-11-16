Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı İntizam Mahallesinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolda gördükleri bir kişinin arka cebindeki cüzdanını gözüne kestiren, H.K.B ve H.J adındaki iki şahıs takip ettikleri kişiye yaklaşıp hızlıca cüzdanını aldı. Durumu fark eden mağdur adam hırsızlık şüphelisi 2 arkadaşın peşine düşse de dengesini kaybedip yola düştü. Hırsızlık anları bir işyeri kamerasına saniye saniye yansırken, ihbar üzerine polis ekipleri iki hırsızın peşine düştü. Olay üzerine Osmangazi İlçe Eminyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğince kimlikleri tespit edilen hırsızlar polisin operasyonuyla yakalanırken, H.K.B’nin 10 ayrı suçtan 15 yıl hapis cezası olduğu da öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.