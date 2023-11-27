Türkiye'de en çok eleştirilen vergilerden biri olan Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ardından şimdi konut sahiplerini hedef alan bir ek vergi planı konuşuluyor. Eğer bu uygulama hayata geçerse tapu alımlarında ekstra 150 bin lira vergi ödenmesi gerekecek.

Türkiye, dünya genelinde en fazla vergi tahsil edilen ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor. Vatandaşlar, alışveriş yaptıkları her ürün için vergi ödemek zorunda kalıyor. Özellikle otomobil sahipleri, KDV ve MTV gibi vergilerle yılda iki kez vergi ödüyorlar. Bu yıl ise Motorlu Taşıtlar Vergisi dört kez tahsil edildi ve bu durum milyonlarca araç sahibinin itirazına neden oldu. Ancak devlet, bu kararla milyarlarca Türk Lirası vergi tahsil etmiş oldu.

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Son zamanlarda gündemde olan konutlara yönelik Ek MTV benzeri bir düzenlemenin uygulamaya konulacağı konuşuluyor. AK Parti milletvekilleri, Meclis'e sunulan torba yasa teklifiyle, birden fazla konut alanların ek vergi ödemesini öngören bir düzenleme getirmeyi planlıyor. Ancak tasarıya göre ilk konutunu alanlar bu vergiden muaf tutulacaklar. Ayrıca Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV), konut kredilerinde tahakkuk eden faiz tutarı üzerinden hesaplanacak.