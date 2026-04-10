Eker Süt Ürünleri, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü ve Otizm Farkındalık Ayı kapsamında ürün ambalajlarını otizme dikkat çeken özel tasarımlarla yeniledi.

Süt ve süt ürünleri sektörünün önde gelen markalarından Eker, 2018 yılından bu yana Tohum Otizm Vakfı danışmanlığında sürdürdüğü 'Otizmli Bireyler İş Gücünde' (OBİG) istihdam modeliyle bugün 14 otizmli genci iş hayatına kazandırıyor. Nisan ayı boyunca raflarda yerini alacak özel ürün ambalajları ise bu kapsayıcı yaklaşımı daha geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlıyor. OBİG modeliyle sektöre ilham veren marka, bu yıl da ambalajları aracılığıyla her yeteneğin değerli olduğu bir çalışma kültürünün mümkün olduğunu hatırlatıyor.

'Otizmli çalışma arkadaşlarımızla birlikte çalışıyor, birlikte üretiyoruz'

OBİG istihdam modeli, Eker'in üretim felsefesinin ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Nisan ayı süresince; Ayran (1000ml ve 300ml), Süzme Yoğurt (900g), Kova Yoğurt (2000g) ve Efsane Yoğurt (750g) ürünlerinin ambalajlarında yer alacak özel mesajlarla, otizmli bireylerin sosyal ve ekonomik hayata katılımının önemi vurgulanıyor.

Yenilenen ambalajlarda, 'Otizmli çalışma arkadaşlarımızla birlikte çalışıyor, birlikte üretiyoruz!' başlığı dikkat çekiyor. Devamında yer alan; 'Yan yana çalışıyor, omuz omuza üretiyoruz. Otizmli çalışma arkadaşlarımızla her yeteneğin değer gördüğü, her katkının anlam kazandığı bir çalışma kültürünü büyütüyoruz' mesajının, Eker'in çeşitliliği ve kapsayıcılığı temel alan kurumsal değerlerini temsil ettiği belirtildi.

'İş Koçluğu Eğitim Kitabı' yayımlandı

Eker, OBİG modelinin sürdürülebilirliğini kanıtlamak ve bu başarılı örneği diğer kurumlara aktarmak amacıyla saha deneyimlerini bilimsel bir kaynağa dönüştürdüğünü duyurdu. Prof. Dr. Atilla Cavkaytar ve Psk. Alperen Aşanbuğa tarafından hazırlanan 'Otizmli Bireyler İş Gücünde: İş Koçluğu Eğitim Kitabı', projenin teorik ve pratik birikimini literatüre kazandırıyor. İş koçları, insan kaynakları profesyonelleri ve işverenler için kapsamlı bir rehber niteliği taşıyan bu eser; otizmli bireylerin iş dünyasına adaptasyon sürecini bilimsel bir çerçevede ele alıyor.

Sosyal inovasyon örneği

Türkiye'de yaklaşık 2 milyon otizmli bireyin yaşadığı tahmin edilmesine rağmen, iş gücüne katılım oranlarının oldukça düşük seyretmesi, Eker'in sürdürdüğü istihdam modelinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Şirket, sadece kendi bünyesinde istihdam oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda bu modelin yaygınlaşması için diğer kurumlara danışmanlık yapıyor. Son iki yılda üç önemli şirket ve Azerbaycan merkezli bir sivil toplum kuruluşu ile yapılan iş birlikleri sayesinde 18 otizmli birey daha profesyonel hayata adım attı.

Kapsayıcı bir gelecek için ilham kaynağı

Eker Süt Ürünleri, otizmli bireylerin görünürlüğünü artırmayı hedefliyor. Tüketiciler, nisan ayı boyunca market raflarında yer alacak özel tasarımlı Eker ürünlerini tercih ederek, bu toplumsal dönüşüm hareketine destek verebiliyor.

Kitaba ulaşmak için vizeakademik.com.tr/urun/396-otizmli-bireyler-is-gucunde-is-koclugu-egitim-kitabi adresi ziyaret edilebiliyor.