Millî Savunma Bakanlığı koordinesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin iki yılda bir düzenlediği EFES Tatbikatı, bu yıl da Seferihisar’da nefes kesen görüntülere sahne oldu. Türkiye’nin en kapsamlı birleşik ve müşterek fiili atışlı arazi tatbikatı olan EFES-2026 çerçevesinde, Ege Üniversitesi EBİLTEM-TTO (Ege Teknoloji Transfer Ofisi) yönetimi ve öğrenciler, savunma sanayindeki son gelişmeleri yerinde görmek amacıyla tatbikat sahasına teknik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, "Ege Üniversitesi olarak, ülkemizin tam bağımsız savunma sanayi hedefleri doğrultusunda nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi ve yerli teknoloji hamlesine akademik katkı sunmayı önceliklerimiz arasında görüyoruz. Öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin EFES-2026 gibi dünyanın sayılı tatbikatlarından birinde yer alarak, yerli ve millî imkânlarla geliştirilen teknolojileri sahada gözlemlemesi, onların vizyonu açısından eşsiz bir deneyimdir. Savunma sanayi ekosistemiyle olan güçlü bağlarımızı projelerle taçlandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Hava hücum harekâtı ve eğitim faaliyetleri ilgiyle izlendi

Ziyaret kapsamında, EBİLTEM-TTO Müdürü Prof. Dr. Bahri Basaran, müdür yardımcıları, EBİC EGE proje sorumluları ve Ege Üniversitesi öğrencileri, tatbikat alanını ziyaret etti. Heyet, Birleşik, Müşterek Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatı Eğitim Faaliyetleri kapsamında icra edilen Hava Hücum Harekâtı ve Karma Birlik Geçit Açma Eğitimlerini yakından izleme fırsatı buldu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel kabiliyetinin sergilendiği anlar, katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

Yerli ve Millî Savunma Sanayi Ürünleri Tanıtıldı

Programın devamında, Millî Savunma Bakanlığı himayesinde kurulan savunma sanayi sergisini ziyaret eden Ege Üniversitesi heyeti; savunma, havacılık, aviyonik ve eğitim simülasyon teknolojileri alanlarında Türkiye’nin öncü kurumları tarafından geliştirilen yenilikçi çözümleri inceledi. Yerli ve millî imkânlarla üretilen savunma sistemleri hakkında uzmanlardan bilgi alan öğrenciler, teorik bilgilerini sahadaki pratik uygulamalarla pekiştirme fırsatı buldu.

"Proje Yarışması" Heyecanı

Ziyaretin son bölümünde, Ege Ordusu Komutanlığı ile Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğinde organize edilen "EFES-2026 Savunma Bilim ve Teknolojileri Proje Yarışması" kapsamında sergilenen projeler gezildi. Savunma teknolojilerine yönelik özgün çalışmaların ve teknolojik gelişmelerin yer aldığı stantlarda, genç araştırmacıların geliştirdiği projeler hakkında detaylı bilgiler edinildi. Ege Üniversitesi heyeti, savunma sanayinde inovasyonun önemine vurgu yaparak, bu tür organizasyonların gençlerin projelerini hayata geçirmesi noktasında büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.