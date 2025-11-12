"Vatandaşların verilerini yurt dışına ve özel şirketlere sızdırıp analiz ettirdiler"

İddianamede eylem 13 olarak adlandırılan kısımda İBB’nin 2 uygulaması ile vatandaşların kişisel verileri ile sandık verilerinin ele geçirilmesi ve yurt dışına ve özel şirketlere sızdırıp analiz ettirilmesine ilişkin olay anlatıldı. İddianamede örgüt lideri Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü’nden beri örgüt içerisinde yer alan, basın danışmanı olarak görevlendirdiği örgüt yöneticisi Murat Ongun, siyasi danışmanı olarak görevlendirdiği örgüt üyesi Necati Özkan ve bilişim danışmanı olarak görevlendirdiği örgüt üyesi Melih Geçek aracılığı ile vatandaşların İBB hizmetlerden faydalanmak için telefonlarına yüklediği uygulamaları, tek bir uygulamada birleştirerek ‘yenilik yapıldığı imajı verilmek suretiyle’ faaliyete geçirdikleri anlatıldı. Örgüt lideri Ekrem İmamoğlu’nun 2019 seçimleri öncesi seçim sloganlarından olan "İstanbul Senin" adını verdikleri uygulama ile toplumu etki altı altına almak, vatandaşların gündelik rutinlerine müdahale etmek ve toplumun siyasi tercihlerini belirlemek amacıyla kişisel verileri ve sandık verilerini ele geçirdikleri, vatandaşların konum bilgilerini bunlarla birleştirerek yurt dışına ve özel şirketlere sızdırıp analiz ettirdikleri iddianamede belirtildi.

Öte yandan gizli tanık İlke tarafından "Reklam İstanbul isimli şirketin asıl yatırımcısının Murat Ongun ve geçmiş dönemde Kültür A.Ş. Genel Müdürlüğü yapan Serdal Taşkın olduğuna dair elimde bir ses kaydı vardır" beyanı ile dosyaya giren ses kaydının çözümü de iddianamede yer aldı.

"Kullanıcının da aslında bütün bilgilerini de alıyoruz, bir havuza akıyor"

İddianamede yer verilen çözümlemede konuşmalar şu şekilde yer aldı:

-X Erkek Şahıs :"Adformun böyle özel bir yönü var şöyle bir şey yapabiliyoruz mesela limonla alakalı bir içerik çıktı yandaş basında çok olumsuz bir haber çıktı buraya başka bir reklamla giriyoruz bu reklamların arkasına impration X’ler yerleştiriyoruz aslında ön planda çıktı inşaat görseli ama inşaat görseli browserda her ... kazandığımızda bize o kullanıcının bütün verilerini akıtıyor o bütün o sayfayı ziyaret eden kullanıcıların bütün verilerini alıyoruz"

-Y Erkek Şahıs : "Şimdi şunu demek istiyor aslında ben oraya inşaat ilanı veriyorum ama o siteye giren datalar dataların da izini takip ediyorum"

-X Erkek Şahıs : "İçerik kullanıcı bu sayfayı ziyaret ettiği an reklam arkada tetikleniyor biz orada kullanıcının cookie id’sini alıyoruz ve kullanıcının da aslında bütün bilgilerini de alıyoruz. Bütün cookie id’lerde elimizde duruyor bir havuza akıyor"

-X Erkek Şahıs : "Akbil verileri sayesinde akbilinde şu kadarı olanlar şurada basanlar şurada çıkanlar artı bunun dışında bu aslında bütün internetin yüzde doksan dokuzunu elimize almış olacağız bu şekilde ve bunu bu kadar modellemeyle de bütün Türkiye’ye de yayabileceğiz aslında biz dmp’yi alırsak ve doğru kurabilirsek bütün Türkiye’nin verilerini almış olacağız. Mesela şunu yakalamayı istiyoruz aslında direkt Cumhuriyet Halk Partisi’ne yani Ekrem İmamoğlu’na sempati gösterebilecek Ekrem İmamoğlu’na oy verebilecek AK Partili seçmen bizim istediğimiz o niş kitleyi yakalamak. Toplumsal algıyı bu şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz"

-X Erkek Şahıs : "Benim nacizane önerimi söyleyeyim burada böyle sosyo-demokratik datalar ve birazcık internet dataları olsa yeterli olur çünkü arka plandaki bu şey diğer bütün veriler işte dmp’nin kurulduğu senaryoda toplumu da şey yapabilir yani"

-T Erkek Şahıs : "Ürkütebilir"

-X Erkek Şahıs : "Çok ürkütür ya"

İddianamede X erkek şahsının şüpheliler Murat Ongun ve Serdal Taşkın’a sunum yapan bir şahıs olduğu, Y erkek şahsın örgüt yöneticisi şüpheli Murat Ongun olduğu belirtildi. İddianamede "Örgütün vatandaşların verilerini özel bir şirkete vererek hazırlatmak istedikleri uygulama ile tüm İstanbul ve Türkiye verisini görebilen bir DMP havuzu hedeflendiği planlamışlardır" ifadelerine yer verildi.

Gizli tanık: "İstanbullulara ait tüm veriler bir araya toplandı, daha sonra Reklam İstanbul isimli firma bu uygulamadaki tüm verileri kullanmaya ve satmaya başladı"

Gizli tanık İlke ise konuya ilişkin beyanında "2019 yerel seçimlerinden sonra İstanbul Senin isimli bir uygulama geliştirildi. Bu uygulamada İstanbullulara ait tüm veriler bir araya toplandı. Daha sonra Reklam İstanbul isimli firma bu uygulamadaki tüm verileri kullanmaya ve satmaya başladı. 31 Mart 2024 seçimlerinde dahi bu veriler ilçe başkan adayları ile büyükşehir belediye ile paylaşıldı. İlçe adaylarına para ile satıldı. Yine özel şirketlere de veriler para karşılığında verildi. Reklam İstanbul isimli şirketin asıl yatırımcısının Murat Ongun ve geçmiş dönemde Kültür A.Ş. Genel Müdürlüğü yapan Serdal Taşkın olduğuna dair elimde bir ses kaydı vardır. Bu ses kaydını dosyaya sunuyorum" ifadelerini kullandı.

İddianamede örgütün kişisel verileri ele geçirme eylemini örgüt yöneticisi Murat Ongun’a ait Reklamist isimli firma ile yapmayı amaçladıkları, cookie ID ve advertising ID’ler üzerinden kullanıcıların kimliklerinin tespit edildiği ve davranışlarının takip edilmesinin amaçlandığı, "Limon kampanyası" başlığı altında, İmamoğlu aleyhine çıkan haberleri okuyan kitlenin özel olarak hedeflenip manipülatif içeriklerle yönlendirilmesinin amaçlandığı aktarıldı. İddianamede ayrıca 4.7 milyondan fazla kullanıcıların konum bilgilerinin sürekli toplandığı ve uygulamanın yabancı platformlarla entegre edildiği, verilerin bu şekilde yurtdışına Amerika Birleşik Devleti ve Almanya’ya aktarıldığı belirtildi.

İstanbul Senin uygulaması üzerinden 3.7 milyon vatandaşın verisinin ‘güçlü Yunan ordusu’ ismi ile dark web’e sızdırıldığı, İBB Hanem projesi kapsamında 11 milyondan fazla kişisel veri ve seçmen bilgisinin işlendiği ve özel şirketlere sızdırıldığının tespitine iddianamede yer verildi.