13 yaş kategorisinde mücadele eden Zeynep Sönmez, Türkiye ikincisi olarak kürsüye çıkmayı başardı.

Elde ettiği dereceyle dikkat çeken Zeynep Sönmez, bu başarısı sayesinde yaş kategorisinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı. Başarılı sporcunun yanı sıra antrenör ekibi de performansları dolayısıyla tebrik edildi.

Şampiyonada mücadele eden ve gösterdikleri azimle takdir toplayan sporcular Erdem Gedik, Çınar Şanlı, Zeki Batı Fidanoğlu, Ertuğrul Cengiz ve Zeynep Çınartaş da performanslarıyla alkış aldı.