

Divan Başkanı Bahattin Korkmaz'ın yönettiği genel kurul Saygı duruşu ve istiklal marşıyla başladı.

Kongreye Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ve odaların başkankarı ile üyeleri katıldı.

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, bu işin kazananı olacağının, kaybedenin olmayacağının altını çizerek, "Dünya değişti. Değişime esnaflarımız ayak uydurdu. Kim seçilirse seçilsin, mesleğe destek vereceklerdir. İnegöllü esnaflarımız başarılılar. Hayırlı kazançlar diliyorum" dedi.



Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın ise, İnegöl aynı zamanda müteşebbis ruhu ile de meşhur olduğunu belirterek, adaylara başarılar diledi. Başkan adayları da söz alarak, vaatler verdiler.



Konuşmaların ardından kurulan sandıklarda üyeler oy kullandı. Oy kullanma saat 17.00 de sona erecek.