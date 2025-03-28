Gelişmenin ardından İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak duruma tepki gösterdi.

İmamoğlu, paylaşımında Pehlivan’ın “uyduruk gerekçelerle” gözaltına alındığını belirterek " Yasakçı akılda ne yalan biter ne de iftira. Bu sefer de uyduruk gerekçelerle avukatım Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Demokrasi darbesi yaptıkları yetmiyormuş gibi bu darbenin mağdurlarının kendilerini savunmasına da tahammül edemiyorlar. Demokrasi darbesine hukuk darbesini de eklemek istiyorlar. Bir avuç kifayetsizin ülkemize yaşattığı kötülük büyüyor. Derhal avukatımı serbest bırakın." ifadelerini kullandı.