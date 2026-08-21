Turgutalp Mahallesinde başlatılan şehrin ilk yerinde dönüşüm projesini başarıyla sürdüren ve 2027 yılında birinci etapta ilk anahtar teslimlerini gerçekleştirmeye hazırlanan İnegöl Belediyesi, bir yandan da şehrin en kapsamlı dönüşüm projesine hazırlanıyor. Alanyurt bölgesinde; Yeni Mahalle, Esentepe ve Yunusemre Mahallelerinin bir bölümünü içeren ve Alanyurt’un yaklaşık %17’sini kapsayan dönüşüm projesi, 90 hektar alan üzerinde 113 ayrı parsel, 43 site ve toplam 501 yapıyı içine alıyor.

SİTELER TEK TEK ZİYARET EDİLİYOR

Temmuz ayında Alanyurt Kentsel Dönüşüm Ofisi açılışını gerçekleştiren ve burada vatandaşlarla birebir görüşmeleri başlayan İnegöl Belediyesi, bir yandan da sahaya inerek vatandaşlara süreci ve projeyi tüm detaylarıyla anlatıyor.

İnegöl Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ekipleri, Alanyurt bölgesinde yapılacak kentsel dönüşüm projesi kapsamında siteleri tek tek ziyaret ederek vatandaşlara detaylı bilgilendirmeler ve sunumlar yapıyor. Aynı zamanda vatandaşların proje ve sürece dair görüş, talep ve önerilerini dinliyor.