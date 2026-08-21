Basın toplantısında İnegöl’ün üretim, ticaret ve ihracat gücüne dikkat çeken İncebay, adaylık kararını herhangi bir makam veya unvan arayışıyla almadığını belirterek, yıllardır iş dünyasının içerisinde olduğunu ve sanayici ile tüccarın yaşadığı sorunları yakından bildiğini söyledi.

“İTSO, ÜYELERİNİN İŞİNİ BÜYÜTEN GÜÇLÜ BİR MERKEZ OLMALI"

İnegöl’ün mobilyadan tekstile, gıdadan makine ve metale, tarımdan hizmet sektörüne kadar geniş bir ekonomik güce sahip olduğunu ifade eden İncebay, değişen dünya ekonomisine ve rekabet şartlarına dikkat çekti.

İncebay, yeni dönemde yalnızca üretmenin yeterli olmayacağını belirterek; verimlilik, teknoloji, markalaşma, yeni pazarlara ulaşma ve lojistik alanlarında önemli adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

İTSO'nun rolünün yeniden ele alınması gerektiğini dile getiren İncebay, odanın yalnızca belge işlemleri için ziyaret edilen bir kurum olmaması gerektiğini belirterek, “Üyesinin işini büyüten, sorununa çözüm üreten ve onu geleceğe hazırlayan güçlü bir merkez olmalıdır” anlayışını ortaya koydu.

YENİCE OSB TECRÜBESİNE VURGU YAPTI

Daha önce farklı görevlerde sorumluluk üstlendiğini hatırlatan İncebay, özellikle Yenice Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilen çalışmalara değindi.

Altyapı, enerji, yol, kanalizasyon, güvenlik ve fiber altyapı gibi birçok konuda çalışmalar yürüttüklerini belirten İncebay, elde edilen tecrübenin İTSO yönetimine de taşınmasını hedeflediklerini söyledi.

İncebay, “Bir sorun doğru tespit edilir, doğru ekip oluşturulur ve kararlılıkla takip edilirse sonuç alınır” ifadelerini kullandı.

“MESELEMİZ KİŞİLER DEĞİL, İNEGÖL'ÜN GELECEĞİ"

İTSO’da yeni bir döneme ihtiyaç olduğunu savunan İncebay, geçmiş dönemlerde görev yapan isimleri eleştirmeden ilerleyeceklerini belirtti.

Geçmişte doğru yapılan işleri koruyacaklarını, eksik kalanları tamamlayacaklarını ve İnegöl’ün yeni ihtiyaçları doğrultusunda yeni adımlar atacaklarını ifade eden İncebay, “Çünkü bizim meselemiz kişiler değil; İnegöl’ün geleceğidir” dedi.

HEDEF 2034

Nedim İncebay’ın adaylık açıklamasında en dikkat çeken başlıklardan biri ise “Hedef 2034” vizyonu oldu.

Önlerindeki dönemi yalnızca dört yıllık bir görev süresi olarak değerlendirmediklerini belirten İncebay, İnegöl’ün önümüzdeki sekiz yılına yönelik bir vizyon ortaya koyduklarını söyledi.

“Hedef 2034”ün yalnızca bir slogan olmadığını belirten İncebay; üretim, ticaret, ihracat, teknoloji, lojistik, markalaşma ve dijitalleşme alanlarında İnegöl’ün yeni bir seviyeye taşınmasını hedeflediklerini ifade etti.

PROJELERİNİ 27 AĞUSTOS'TA AÇIKLAYACAK

İncebay, uzun süredir projeler üzerinde çalıştıklarını belirterek lojistik, uluslararası ticaret, teknoloji, dijitalleşme, ortak satın alma modelleri, markalaşma, gıda ve tarım ile yatırım ve ihracat destekleri gibi birçok alanda hazırlık yaptıklarını açıkladı.

Hazırlanan projelerin ayrıntılarının ise 27 Ağustos’ta düzenlenecek “Hedef 2034 Vizyon ve Proje Tanıtımı” programında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

İncebay, söz konusu programda yalnızca ne yapmak istediklerini değil, projeleri nasıl hayata geçireceklerini ve İnegöl’e ne kazandıracaklarını da anlatacaklarını söyledi.

“DEĞİŞİM, YÖNETİM ANLAYIŞININ DEĞİŞMESİDİR"

İTSO yönetiminde katılımcı ve sonuç odaklı bir anlayış hedeflediklerini belirten İncebay; sanayici, tüccar, esnaf, meslek komiteleri, kadın girişimciler, genç girişimciler ve şehrin tüm kurumlarıyla birlikte hareket edeceklerini ifade etti.

İncebay konuşmasının sonunda, “Değişim yalnızca bir ismin değişmesi değildir. Değişim, yönetim anlayışının değişmesidir. Çalışma biçiminin değişmesidir. Odanın üyesiyle kurduğu ilişkinin değişmesidir” dedi.

Nedim İncebay, adaylık açıklamasını “Şimdi değişim zamanı. Hedef 2034.” sözleriyle tamamladı.