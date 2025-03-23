İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmasıyla ilgili karar verildi. İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer yandan, 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan tutuklanmasına karar verildiği için, bu aşamada tutuklama talebi reddedildi.

İmamoğlu, kararın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara seslendi. Paylaşımında, Türkiye’nin yaşadığı bu süreci "büyük bir ihanet" olarak nitelendiren İmamoğlu, yürütülen yargı sürecinin bir adli işlem olmadığını, tam anlamıyla "yargısız infaz" olduğunu ifade etti.

İmamoğlu, ayrıca vatandaşlara şu çağrıyı yaptı:

"Sevgili vatandaşlarım, Türkiye bugün büyük bir ihanete uyandı. Yürütülen yargı süreci bir adli işlem değildir. Tam bir yargısız infazdır. Milletimizi sorumluluk duygusu içinde hak mücadelesine davet ediyorum. Bu hak mücadelesi milletimizin ve evlatlarımızın geleceği meselesidir. Türkiye’nin geleceği için bugün mutlaka oyunuzu kullanın. Sonra da İstanbul Saraçhane’de ve diğer illerimizde demokrasi meydanlarında buluşarak sesinizi yükseltin. Milletin iradesini çalanlara karşı sorumluluk alma, hak mücadelesine katılma günüdür. Hiç kimseyi arkada bırakmadan hep birlikte."