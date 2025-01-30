"Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" başlıklı bir video paylaşan İmamoğlu, birlik ve dayanışma vurgusu yaparak kamuoyuna çağrıda bulundu. Açıklamasında, mevcut durumdan çıkışın tek çözümünün erken seçim olduğunu belirten İmamoğlu, halkın demokratik haklarına sahip çıkmasının önemine dikkat çekti.

İmamoğlu açıklamasında "Kimsenin endişesi olmasın. Millet büyüktür. Bu aziz milletin çocukları için her alanda mücadeleye devam edeceğim. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" diyen Ekrem İmamoğlu Halk TV'de Genel Yayın Yönetmeni Suat Tektaş'ın tutuklanmasına ilişkin, "Türk basınına, Halk TV'ye geçmiş olsun. Türkiye bu zihniyete daha fazla emanet edilemez. Bundan kurtulmanın tek yolu erken seçimdir. Bu yolun sonu, huzur dolu iktidar yoludur. Biz bu yola çıktık. Artık bizim için bu yoldan dönüş yok. Bizlere bugünleri reva görenlere, bize yaşattığınız adaletsizlikleri biz size yaşatmayacağız. Hakkımda açılan soruşturmada ifade vereceğim. Bilirkişiyi ifşa ettiğim için ifadem alınacak. Yargı bağımsız olsun istediğim için ifadem alınacak. Yarın sadece benden ifade alınmayacak, benim gibi düşünen on milyonlarca vatandaşımızdan ifade alınacak. Bir siyasi operasyonu, yargı tacizini sürdürüyorlar. Ama sandık gelir, herkes boyunun ölçüsünü alır." ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesi hakkında tehdit niteliğinde sözler söylediği ve bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişilerin hedef gösterdiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ve Cuma günü ifade vermek üzere Savcılığa çağrılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cuma günü saat 10.00'dan sonra Çağlayan adliyesinde ifade verecek.