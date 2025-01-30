Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin yaptığı duyuruya göre, 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İnegöl'ün Deydinler, Alibey, Çeltikçi, Kemalpaşa, Hocaköy, Cerrah, Dipsizgöl, İclaliye, Kestanealanı, Karakadı, Eskiköy, Huzur, Çaylıca, Akhisar, Tuzla, Paşaören, Fevziye, Elmaçayır, Süleymaniye, Doğanyurdu, Süle, Gülbahçe, Turgutalpköy, Kayapınar, Kınar mahallelerinde elektrik kesintileri yaşanacağı belirtildi.

İşte kesinti yaşanacak sokaklar: