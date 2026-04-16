Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Nisan ayının ilk olağan toplantısında bir araya gelirken, toplantıya ilk kez başkanlık eden Başkan Vekili Şahin Biba, yoklamanın ardından oturumu açarak önemli değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda söz alan CHP Grup Sözcüsü Yücel Akbulut, konuşmasında Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik soruşturmaların siyasi olduğunu savundu.

CHP Grup Sözcüsü Yücel Akbulut, "47 yıl sonra CHP'li bir belediye başkanı seçildi. Türkiye genelinde birinci parti olduk. 2024 Ekim'den bu yana sadece CHP'li belediye başkanlarının soruşturulması bununla ilgilidir" dedi. Mustafa Bozbey'in geçmişte denetlenmiş bir isim olduğunu vurgulayan Akbulut, "Hiç kimse hukukun üstünde değildir ama halkın iradesinin de üstünde değildir. Tutuklama istisnai bir tedbirdir" ifadelerini kullandı.

CHP’den sert çıkış: “Bu süreç siyasi”

Akbulut, Mustafa Bozbey’in tutuklanmasına sert tepki göstererek, sürecin “hukuki değil, siyasi” olduğunu ileri sürdü. Bozbey’in Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminin defalarca denetlendiğini hatırlatan Akbulut, “Halkın oyuyla seçilmiş bir belediye başkanının, kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan görevden uzaklaştırılması kabul edilemez” dedi

Akbulut, 31 Mart 2024 seçimlerinde Bozbey’in yaklaşık 860 bin oy alarak seçildiğini hatırlatarak, “Egemenlik sandıktadır. Halkın iradesi yok sayılıyor” ifadelerini kullandı. CHP’li belediye başkanlarına yönelik uygulamaların çifte standart içerdiğini savunan Akbulut, erken seçim çağrısında bulunarak iktidarı sandığa davet etti.

Konuşmanın ardından CHP’li meclis üyeleri, “Bursa’nın başkanı Mustafa Bozbey” yazılı pankartlar açarak meclis salonunda protesto gerçekleştirdi. Yaşanan protesto, meclis toplantısında tansiyonun yükselmesine neden olurken, oturum siyasi tartışmaların gölgesinde devam etti. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Nisan ayı oturumu, hem yerel gündem hem de ülke siyasetine ilişkin sert tartışmalarla dikkat çekti. Önümüzdeki oturumlarda tartışmaların daha da alevlenmesi bekleniyor.

İYİ PARTİ'DEN OKULLARDA GÜVENLİK VURGUSU

İYİ Parti Grup Sözcüsü Ömer Silahlı, "Eğitim yuvaları çocuklarımızın en güvende olması gereken yerlerdir ancak yaşanan gelişmeler bu güven duygusunun zedelendiğini göstermektedir. Kahramanmaraş'taki okul saldırısı ve Şanlıurfa başta olmak üzere yaşanan olaylar, sorunun sadece güvenlik değil sosyal yapı, aile ve gençlerin ruhsal dünyasıyla ilgili olduğunu ortaya koymaktadır. Bir öğrencinin okula silahla girebilmesi bireysel değil sistemsel bir eksikliğin göstergesidir. Veliler çocuklarını okula gönderirken tereddüt yaşıyor, bu kabul edilemez. Okulların fiziki güvenliği yeniden gözden geçirilmeli, giriş çıkış denetimleri güçlendirilmelidir" dedi. Silahlı ayrıca hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.