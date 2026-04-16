İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kaçakçılık suçuna yönelik yürütülen çalışmalarda; hakkında uluslararası alanda kırmızı bültenle örgütlü şekilde değerli mücevherat kaçakçılığı yapmak suçundan İnterpol Kırmızı Bültenle aranma ve yakalama kararı bulunan Ingılab Babayev, Eyüpsultan'da tespit edilen adrese yönelik yapılan operasyonda yakalandı.

2024 yılında İstanbul Havalimanı'nda 16 kilogram altın kaçakçılığını organize eden örgüt lideri konumunda olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan Babayev, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.