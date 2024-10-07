Olay, Mimar Sinan Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, rampada park halinde bulunan 34 HM 5660 plakalı otomobil, el freninin çekilmemesi nedeniyle aniden hareket etti ve gecekonduya çarptı. Otomobil, gecekondu ile istinat duvarı arasında sıkıştı. Neyse ki, araç çarpıştığı sırada çevrede kimse bulunmadığı için daha büyük bir faciadan dönüldü. İkamette yaşayan vatandaşlar, çarpmanın sesiyle dışarı fırlayarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılmasını sağladı ve olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İha