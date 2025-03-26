Elektrik fiyatlarına 1 Nisan'dan itibaren zam yapılacağına dair iddialar gündemdeyken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan açıklama geldi.

Zam söylentilerine ilişkin olarak Bakan Bayraktar, gazetecilerin "Elektriğe zam yapılacak mı?" sorusuna, "Durumu gözden geçireceğiz, değerlendirme yapacağız" yanıtını verdi.

Elektrikteki son zam Temmuz 2024'te yapılmıştı. Dağıtım şirketlerinin, kâr oranlarının azaldığını ve artan maliyetler nedeniyle mevcut tarifeden memnun olmadıkları ifade ediliyor. Bu sebeple, dağıtım şirketlerinin talepleri doğrultusunda, 1 Nisan'dan itibaren elektrik faturalarına yüzde 25 oranında bir zam yapılacağı iddia ediliyordu.

Elektrik faturalarında şubat ayından itibaren geçerli olan limit aşımı uygulaması ise devam edecek. Söz konusu tarife 1.050 TL'yi aşan faturaları ilgilendiriyordu. Yapılması beklenen zam sonrası faturanın yaklaşık 1315 TL'ye yükselmesi bekleniyor.