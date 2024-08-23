Malkara’da meydana gelen olayda bir GSM şirketine ait direkte bakım yapan Keşanlı Tarık Baş, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, elektrikçi olan Sazlıdere Köyü ve Sahili Yardım ve Kalkındırma Derneği'nin eski başkanı Tarık Baş, Malkara’nın Yenice Mahallesi’nde bulunan bir GSM şirketine ait direkte bakım ve onarım yapmak için direğe çıktı. Bu esnada akıma kapılara direkten aşağı düştü.



Çevrede bulunan ve hayvanlarını otlatan çoban tarafından yerde hareketsiz halde yatarken bulunan Tarık Baş’ın, çobanın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlendi. Baş’ın cenazesi, savcı ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.