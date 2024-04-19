Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde trafiğin yoğun olduğu cadde üzerinde bir kişinin elektrikli scooterda ayak ucunda küçük çocukla yolculuk etmesi görenlerin tepkisini çekti.

Maksimum hız limiti 50 kilometre olan elektrikli scooterlara kurallara göre yalnızca bir kişi binebilirken, ancak kurallara uymayanların da olduğu gözleniyor. Çorlu ilçesinde Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi ve Cumhuriyet Parkı mevkiinde elektrikli scooter kullanan bir kişinin ayak ucunda küçük çocukla yolculuk ettiği görüldü. Görenleri hayrete düşüren trafikteki yolculuk, tehlikeye davetiye çıkardı.