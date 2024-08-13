Yenilenmiş elektronik ürün marketi EasyCep, elektronik atıkların geri dönüşümünün önemiyle ilgili farkındalığı artırmak için Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ile iş birliğine gitti. İş birliği kapsamında, markanın üç büyük şehirdeki mağazalarında toplanan elektronik atıkların geri dönüşümünden elde edilecek gelir TÜBİSAD’ın Teknolojik Eğitim Sınıfı (TES) projesinde kullanılacak.

Elektronik ürün pazarında döngüsel ekonomi yaklaşımını yerleştirmeyi hedefleyen yenilenmiş elektronik ürün marketi EasyCep, Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ile önemli bir iş birliğine başladı. Markanın üç büyük şehirdeki mağazalarında toplanan elektronik atıkların geri dönüşümünden elde edilecek gelir, derneğin Teknolojik Eğitim Sınıfı (TES) projesinde kullanılacak.

Derneğin 6 Şubat 2023’te yaşanan deprem felaketi sonrasında afet bölgesinde Dijital Kapsayıcılık ve Güçlendirme Faaliyetleri kapsamında hayata geçirdiği TES projesi bölgedeki eğitim eksikliklerini gidermeyi, çocuklara teknik beceriler kazandırmayı ve elektronik atıkların çevre üzerindeki olumsuz etkileriyle ilgili farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

E-atıklar teknolojik eğitime katkı yapacak

EasyCep’in Kurucu Ortağı ve CEO’su Mehmet Akif Özdemir yapılan iş birliği hakkında şu bilgileri verdi: “Elektronik atıkların geri dönüştürülmesi ülke ekonomisi ve çevre açısından büyük fayda sağlıyor. Bu bilincin artırılması için TÜBİSAD ile iş birliğimizin ilk adımında, EasyCep çalışanları kullanmadıkları ya da bozulmuş elektronik cihazlarını geri dönüştürülmesi için TÜBİSAD’ın eşgüdümünde yürütülen ‘E-Atıklar ile TEK Amaç’ projesine bağışladı. Şimdi bu kampanyayı daha geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, tüm vatandaşlarımızı e-atıklarını bizlere teslim etmeye davet ediyoruz. Pilot olarak 3 büyük şehirdeki, yani İstanbul, Ankara ve İzmir’deki 20 mağazamıza elektronik cihazlar için geri dönüşüm kutuları kurduk. Bu elektronik ürünlerin geri dönüşümden elde edilen gelir, TÜBİSAD’ın Teknolojik Eğitim Sınıfı (TES) projesinde kullanılacak. Bu proje, başta 6 Şubat depreminden etkilenen iller olmak üzere Türkiye’de ihtiyaç sahibi bölgelerde ortak kullanımlı eğitim merkezleri kurularak teknolojik eğitime erişim imkânı sağlıyor. Müşterilerimizin katkılarıyla yeni merkezlerde daha çok gencin eğitimlerine katkı sağlayarak fayda oluşturacağımıza inanıyorum.”

Yapılan açıklamaya göre, bu yıl haziran ayı itibarıyla 24 adet TES kurulumunu tamamlayan dernek yıl sonuna kadar bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyor. Bu platformların bilişim derslerinin yanı sıra çeşitli yaş gruplarının eğitim kampları, teknik beceriler ve okul dışı saatlerde sosyal beceriler için de kullanılması amaçlanıyor.

Marka, başta cep telefonu olmak üzere, tabletten akıllı saate ve diz üstü bilgisayara kadar uzanan geniş yelpazedeki ürünleri, standartlarını Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği yenileme merkezlerinde yenileyerek tekrar ekonomiye kazandırıyor.

Bugüne kadar 400 binden fazla elektronik ürünü yenileyen marka böylece çevreye zararlı elektronik atıkları azaltırken, binlerce ton karbon salımının önüne geçti ve on milyarlarca litre su tasarrufu sağladı. Şirket kuruşundan bu yana döngüsel ekonominin hayata geçmesini destekleyerek değer oluşturuyor ve tüketicileri bilinçlendirerek tüketim anlayışını değiştirmeye davet ediyor.

Elektronik atıkların geri dönüştürülmesi kritik önemde

Eskimiş elektronik ürünlerin atığa dönüşmesi çevre üzerinde olumsuz etkiler yapıyor. Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’nün (UNITAR) Sürdürülebilir Döngüler (SCYCLE) Programı tarafından yayımlanan 2024 Dünya e-Atık İzleme raporuna göre, 2022 yılında dünya genelinde toplam 62 milyon ton e-atık üretildi. Bu miktar kişi başına düşen e-atığın 7,8 kg olduğunu gösteriyor. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre e-atık miktarı artıyor. Türkiye’nin toplam yıllık e-atık miktarı 1,1 milyon ton, kişi başı üretilen e-atık miktarı ise yaklaşık 12,95 kg düzeyinde bulunuyor.