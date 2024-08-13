Almanya'nın Hohenfels kentinde 5-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması'nda Türkiye büyük bir başarıya imza attı. Yarışmaya 19 NATO üyesi ülkeden toplam 36 takım katıldı. Türkiye, bu prestijli yarışmaya iki takımla katıldı.

Yarışma, her yıl düzenlenen ve uzun süren testlerle keskin nişancı birliklerini değerlendiren kapsamlı bir etkinlik olarak biliniyor. Katılımcılar kara navigasyonu, ileri düzey nişancılık, tıbbi simülasyonlar gibi çeşitli alanlarda yeteneklerini sergilediler.

Bu yılki yarışmada, Türk Kara Kuvvetleri takımı birinci olurken, Türk Özel Kuvvetleri takımı ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı ve yarışmanın en üst sıralarında yer aldı.