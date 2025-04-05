

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Kemalettin Mahallesi'nde 13 yaşındaki K.S., elinde çok sayıda torpille sokakta yürüdüğü sırada patlama meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, torpilin çocuğun elinde bir anda infilak ettiği, patlamayla birlikte yere yığıldığı ve çevredeki vatandaşların panikle koştuğu anlar yer aldı.

Patlama sonucu K.S.’nin kolunun parçalandığı öğrenildi. Yaralı çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA