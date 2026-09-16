Olay, merkez Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi 3. Eğitim Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, depoda görev yapan Amir Hüseyin'den bir süredir haber alamayan çevredekiler durumdan şüphelendi. Şahsın yaşadığı ikamete girenler, Hüseyin'i hareketsiz vaziyette bulunca vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda Amir Hüseyin'in vefat ettiği saptandı. Polis ve sağlık görevlilerinin evde gerçekleştirdiği incelemeler doğrultusunda, cansız bedenin yaklaşık 7 ile 10 günlük olduğu belirlendi.

Amir Hüseyin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi işleminin ardından netlik kazanması amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na nakledildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.