Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Dünya Temizlik Günü kapsamında Üç Fidan Parkı’nda öğrencilerle çevre temizliği etkinliği düzenledi. Başkan Özdemir, “Kentimizdeki bu bilincin yayılması eğitimle başlar. Çocukluktan itibaren bu sorumluluğu aşılamak istiyoruz,” dedi.

21 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle Nilüfer Belediyesi, çevre bilincini artırmaya yönelik etkinlikler düzenledi. Başkan Özdemir, İhsaniye Mahallesi'ndeki etkinlikte, Canaydın İlkokulu'nun 4. sınıf öğrencileriyle birlikte eldiven giyip, parka atılan çöpleri topladı. Temiz bir çevrenin herkesin sorumluluğu olduğunu vurgulayan Özdemir, “Bu etkinliği, çocukların farkındalığını artırmak ve onlara örnek olmak için düzenledik,” ifadelerini kullandı.

Nilüfer'deki insanların doğaya duyarlı olduğunu belirten Başkan Özdemir, “Bu kültürü eğitimle yaymak istiyoruz,” dedi. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün düzenli temizlik çalışmaları yürüttüğünü de ifade eden Özdemir, her gün iki mahallede kapsamlı temizlik yapıldığını vurguladı.

Etkinlik kapsamında, Gölyazı Ünallar İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri de geri dönüşüm atıklarını topladı. Mahallede gerçekleştirilen bu çalışmanın ardından atıklar, ambalaj atığı toplama aracına teslim edildi. Ayrıca, belediye ekipleri öğrencilere geri dönüşüm hakkında bilgi verdi.