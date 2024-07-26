Türkiye’yi Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yol bisikleti disiplininde yarışacak 90 sporcu arasında Olimpiyat seçme sürecinde en fazla UCI puanı kazanan, elit erkekler yol yarışı Türkiye Şampiyonu, 1991 doğumlu milli sporcumuz “Burak Abay” ile temsil edilecek.İSTANBUL (İGFA) - 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek Paris 2024 Yaz Olimpiyatları beş Olimpik bisiklet disiplininde (Yol Bisikleti, Pist Bisikleti, Dağ Bisikleti, BMX Yarış ve BMX Serbest Stil) 22 altın madalya mücadelesine sahne olacak.

Kadın ve erkek katılımcı sayısının eşit olduğu ilk olimpiyat olma özelliği taşıyan Paris 2024 Olimpiyatları’nda Bisiklet disiplinlerinde toplam 207 Kadın ve 207 erkek sporcu yarışacak. Bisiklet, sporcu katılımı ve verilen madalyalar açısından Olimpiyat Oyunları’ndaki en büyük üçüncü spor olarak konumlanmakta.

Türkiye’yi Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yol bisikleti disiplininde yarışacak 90 sporcu arasında Olimpiyat seçme sürecinde en fazla UCI puanı kazanan, elit erkekler yol yarışı Türkiye Şampiyonu, 1991 doğumlu milli sporcumuz “Burak ABAY” ile temsil edilecek. Burak ABAY’ın yarışacağı, 272.1 km uzunluğunda toplamda 2.800 m irtifaya sahip parkurda gerçekleşecek “Yol Bisikleti - Yol Yarışı” 3 Ağustos 2024 tarihinde Türkiye saatiyle 12:00 ’de başlayacak.

Milli Bisikletçimiz Burak Abay’ı Çarşamba günü Paris’e uğurlamaya hazırlan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu; “Ülkemizi temsil eden tüm sporcularımıza ve teknik ekiplerimize başarılar dilerken, bisiklet ailemizi sporcumuza destek vermeye davet ediyoruz. Sportif mükemmelliğin ve dünyanın en iyi sporcularının ekranlara yansıyacağı, gelecek nesillere ilham veren, başarılı ve seyir zevki yüksek bir Olimpiyat olmasını diliyorum.” dedi.