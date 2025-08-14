Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre satışa çıkarılan şirketler; Aydınlı Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ, PLS Marka Pazarlama Ticaret Limited Şirketi, PCU Tekstil Mümessillik Ticaret AŞ ile Aydınlı Moda Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ olarak sıralanıyor. İhale süreci, kapalı teklif alma ve açık artırma yöntemlerinin birlikte kullanılmasıyla yürütülecek.

Muhammen bedeli 20 milyar 350 milyon lira

Satış için belirlenen muhammen bedel 20 milyar 350 milyon lira olurken, katılım teminatı olarak 1 milyar 200 milyon lira talep ediliyor. Şartname bedeli 200 bin lira, veri inceleme ve tesis ziyareti ücreti ise 2 milyon lira olarak açıklandı.

FETÖ soruşturması sonrası Hazine'ye devredilmişti

2024 yılında sonuçlanan dava kapsamında, Aydınlı Giyim Grubu’nun FETÖ’nün başlıca finans kaynaklarından biri olduğu tespit edilerek Hazine’ye devredilmesine karar verilmişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararında, şirketlerin örgütün amaç ve faaliyetleri doğrultusunda hareket ettiği ve hem yurt içinde hem de yurt dışında finansal destek sağladığı vurgulanmıştı.

Kararda ayrıca, dönemin CEO’su firari Ahmet Sait Kavurmacı’nın örgüt elebaşı Fethullah Gülen’e özel kıyafet diktirdiği ve bu talimatların e-posta üzerinden iletilip sonradan silindiği de yer almıştı. Baba-oğul Mustafa Şevki ve Ömer Faruk Kavurmacı’ya verilen hapis cezaları ile birlikte, grup bünyesindeki 12 şirketin tüm varlıkları Hazine’ye aktarılmıştı.

Türkiye'nin en büyük hazır giyimcilerinden

306’sı yurt dışında olmak üzere 690 mağazası ve 7.500’ün üzerinde çalışanı bulunan Aydınlı Grup; U.S. Polo Assn., Pierre Cardin ve Cacharel markalarının Türkiye ve bölgedeki lisans haklarına sahip. Grup, toplamda 66 ülkede faaliyet gösteriyor.