Sema ve Abdullah Bozoklar çiftinin bebekleri Deniz Esin'e yönelik şiddet iddiaları üzerine başlatılan yargılama sürecinde, Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı verilen hemşire Hazel Dırık B., Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Devam eden dava sürecinde, bilirkişiler tarafından hastaneye ait güvenlik kameraları tek tek incelendi. İncelemeler sonucunda hemşire Hazel Dırık B.’ye ait yeni bir şiddet görüntüsü daha ortaya çıktı. Görüntülerde, hemşirenin başka bir bebeği yatağa yatırıp tokat attığı anlar yer alıyor. Söz konusu bebekle ilgili olarak da savcılık tarafından ayrı bir soruşturma başlatıldı.

ERİŞİM ENGELİ TALEP ETTİ

Öte yandan, hemşire Hazel Dırık B.’nin avukatı aracılığıyla Kahramanmaraş 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurduğu ve olay anlarına ait görüntüler ile haber ve sosyal medya paylaşımlarına erişim engeli talep ettiği ortaya çıktı. Mahkeme, yapılan başvuruyu inceleyerek talebi reddetti.

Hemşire Hazel Dırık B., bugün sabah saatlerinde Erzincan Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi. Olayla ilgili adli sürecin çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.