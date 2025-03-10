AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseldiğini duyurdu.

Güler'in açıklamaları şöyle:

"Serbest muhasebeci ve mali müşavirler odalarının genel kurul toplantılarına üye çağrılarının taahhütlü posta ile yapılmasının yerine, toplantı duyurularının odaların resmi internet sitesinden yapılmasını öneriyoruz. Ayrıca, meslek ruhsatını usulsüz kullananlara meslekten çıkarma cezası getirilecektir. Mükellef mağduriyetlerinin önüne geçmeyi hedefliyoruz.

Özel sektör tarafından işletilen otoyollarda, yabancı plakalı araçların geçiş ücretlerini ödemeden geçmelerine son verilecek. Ayrıca, Devlet Hava Meydanları İşletmesi personeline prim ödemesi getirilmesi, milli maliyetleri artıracak, döviz girişi sağlayacak ve personel maliyetlerini azaltacaktır.

Doğum yardımı sistemi de değiştirilecek. Yeni düzenlemeye göre, doğum yardımı tutarları artırılacak ve teşvik edici destek sağlanacaktır. Çocuk sayısını artırmak amacıyla, 1 Ocak 2025'ten itibaren 1'inci çocuk için 5 bin TL, 2'nci çocuk için 1500 TL ödemeler yapılacak. Üçüncü çocuktan itibaren ise 60 ay süreyle 5 bin TL ödeme yapılacak.

Emeklilere verilen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi de artırıldı. Bayram ikramiyesi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltildi. Bu düzenleme ile birlikte, bütçe dengeleri gözetilerek toplamda 30 milyar TL'yi aşan bir ödeme yapılacak."