İnegöl ilçesinde Gastro İnegöl, Gastro Kafe, Osmangazi ilçesinde Halk Lokantası ve Bursa genelinde Burfaş aracılığı ile açılan sosyal tesisler, hem kalite hem de fiyat açısından büyük övgü aldı. Sosyal tesis ve halk lokantalarının çoğaltılması yönünde isteklerin arttığı bir dönemde İstanbul’da Beyoğlu Belediyesi emeklileri mutlu eden tesisin açılışını gerçekleştirdi.

Emekli Evi adı verilen tesisin ilki, Kasımpaşa ilçesinde açıldı. Turabibaba Bahçesinde açılışı gerçekleşen Emekli Evinde emeklilere Çay 1 TL, Kahve 5 TL’den satılıyor. Emeklilere pozitif ayrımcılık yapılan tesiste, emekli olmayanlarda yine uygun fiyatlardan hizmet alabiliyor.

Emekli olmayanlar çayı 5 TL’den, kahveyi 20 TL’den, simidi 10 TL’den yine çorbayı 35’den satın alabiliyor.

NİYE BİZDE DE OLMASIN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024 yılını emekli yılı ilan etmesine rağmen emekliler hala mevcut durumdan memnun değiller. Emeklilere yönelik hükümetin bazı sosyal tesis ve kamu hizmetlerinden indirimli yararlanmalarına yönelik attığı adımlar ise tam olarak mutlu etmedi. Ancak Beyoğlu Belediyesi’nin hayata geçirdiği proje büyük takdir topladı.

Vatandaşlar gerek Bursa Büyükşehir Belediyesi, gerekse de ilçe belediye başkanlarının benzer projeleri hayata geçirerek emeklilerin mutlu edilmesini istiyor.

Bursa merkez ve ilçelerde yer alan sosyal tesislerin genel olarak gençler tarafından rağbet gördüğünü, kendilerini oraya ait hissetmediklerini düşünen vatandaşlar, emeklilere yönelik projeler geliştirilmesini istiyorlar.

Kaynak: Öznur Dede