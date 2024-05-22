Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte asgari ücretlinin gözü ara zamda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ara zam yapılmayacağını belirtmişti. Ancak ekonomi yönetiminin gündeminde asgari ücret zammı olmasa da sürecin devamında bu fikrin değişebileceği öngörülüyor.

Gazeteci Deniz Zeyrek, çıktığı bir canlı yayında asgari ücret ve emekli zammıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Zeyrek, emekliler için zammın %25 olarak düşünüldüğünü belirtirken asgari ücret ile ilgili son durumu değerlendirdi.

Zeyrek, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Emekli maaşının yüzde 30 artacağını düşünüyorum ama bence yüzde 25 zam gelecek. Kök aylığı daha az olanlar 10 bin TL'nin çok az üstüne çıkabilir. Zamlar kök maaş üzerinden yapılır. Kök aylığı düşük olan emeklilerin yüksek beklentiye girmemeleri lazım. 8 bin TL kök aylıkları varsa yine 10.400 TL alabilirler.

En düşük emekli aylığının ayrıca belirlenmesi gerekir. En düşük emekli maaşının 13 bin TL seviyelerine gelmesi gerekir yoksa kök ücretlerin düşüklüğü nedeniyle zam alan emekliler yine 10 bin TL'yi geçemez.

Asgari ücret konusunda hükümet çok kararlı, arttırmak istemiyor fakat işveren bile çalışanların durumlarını göz önünde bulundurarak ara zam yapabilir. Herkes şunun farkında 17 bin TL, 13 bin TL seviyesine gerilemiş durumda. Hayat pahalılığı ve enflasyon ciddi anlamda paranın değer kaybetmesine neden oldu.

Ara zam yapılmazsa eğer birçok çalışan işi bırakıp evde devlet yardımı bekleyebilir. Asgari ücret 25 bin TL bile olsa 1 Ocak 2025'e kadar para yine değer kaybedecek."