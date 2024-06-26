2024 yılı Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, enflasyon verilerine göre belirlenecek. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarının enflasyon oranları toplamda %22,72 olarak kaydedildi. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, kesin zam oranları da netleşecek.

Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcı Anketi’ne göre, Haziran ayı enflasyonunun %2,52 olması öngörülüyor. Eğer bu tahminler doğru çıkarsa, emeklilere yapılacak toplam zam oranı %25,81 olacak. Kesin zam oranları ise 3 Temmuz'da Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte netleşecek.

Haziran ayı enflasyon tahminine göre, emeklilere yapılacak zam oranı %25,81 olarak hesaplanıyor. Aşağıda, maaş aralıklarına göre olası zam hesaplamalarını bulabilirsiniz.

- **10.000 TL emekli maaşı alanlar:** %25,81 zam ile maaşları 2.581 TL artacak ve 12.581 TL olacak.

- **11.000 TL emekli maaşı alanlar:** %25,81 zam ile maaşları 2.839 TL artacak ve 13.839 TL olacak.

- **12.000 TL emekli maaşı alanlar:** %25,81 zam ile maaşları 3.097 TL artacak ve 15.097 TL olacak.

- **13.000 TL emekli maaşı alanlar:** %25,81 zam ile maaşları 3.355 TL artacak ve 16.355 TL olacak.

- **14.000 TL emekli maaşı alanlar:** %25,81 zam ile maaşları 3.613 TL artacak ve 17.613 TL olacak.

- **15.000 TL emekli maaşı alanlar:** %25,81 zam ile maaşları 3.871 TL artacak ve 18.871 TL olacak.

Önemle belirtmek gerekir ki, kesin zam oranları Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek.

OCAK AYINDA EMEKLİLERE EK ZAM YAPILDI

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, emekli ve memur maaşları yeniden düzenlenir. 2023 yılının Ocak ayında, emeklilere yapılan zam oranı başlangıçta %42,6 olarak belirlenmişti. Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın açıklamasına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı %49,25’e çıkarıldı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILMAYACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı bir canlı yayında asgari ücret tartışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dağ, Haziran ayından itibaren enflasyonda bir düşüş beklediklerini vurguladı ve "Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir artış olmayacağını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.