Son zamanlarda emekli maaşlarına bağlı olarak bankaların sunduğu promosyonlar oldukça çeşitlenmiş durumda. Emekliler, maaşlarını belirli bir süre boyunca bir bankadan almaya taahhüt ettiklerinde çeşitli nakit promosyonlar kazanabiliyorlar. Bu promosyonlar genellikle emekli maaşının miktarına göre değişiklik gösteriyor ve bankadan bankaya farklılık gösterebiliyor.

Örneğin, Halkbank, emekli maaşını üç yıl boyunca Halkbank'tan almaya söz verenlere 10.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyonlar sunuyor. ING Bank ise emekli maaşını ING'ye taşıyanlara 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişen nakit promosyonlar sağlıyor. Ayrıca, Otomatik Fatura Talimatı gibi ek hizmetlerle birlikte toplamda 18.000 TL'ye kadar nakit promosyon kazanma fırsatı da sunuyor.

Fibabanka da benzer şekilde, emekli maaşını bankadan üç yıl boyunca almaya söz verenlere özel promosyonlar sunuyor. Bu promosyonlar, emekli maaşının miktarına göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin, 10.000 TL'ye kadar maaş alanlara 5.000 TL, 10.000 TL - 15.000 TL arası maaş alanlara 8.000 TL, 15.000 TL - 20.000 TL arası maaş alanlara 10.000 TL, ve 20.000 TL üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapıyor.

Akbank ise emekli maaşlarını Akbank'tan alanlara yönelik çeşitli promosyonlar sunuyor. Bu promosyonlar da emekli maaşının miktarına göre değişiyor. Örneğin, 0 - 9.999 TL arası maaş alanlara 6.250 TL, 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 12.500 TL, ve 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL promosyon ödemesi yapıyor.

Emekliler, bu promosyonları değerlendirirken taahhüt sürelerini, iade şartlarını ve ek hizmetlerin sağladığı avantajları da göz önünde bulundurmalıdırlar. Her bir bankanın sunduğu şartlar ve avantajlar farklılık gösterebileceği için karşılaştırmalı bir şekilde değerlendirme yapmak önemlidir.