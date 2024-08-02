10 milyon emekliyi sevindiren önemli bir gelişme duyuruldu. Artık emekliler, SSK veya Bağ-Kur'lu olarak işe başladıklarında yetim aylıklarının kesilmeyeceğini ve bu nedenle çifte maaş alabileceklerini öğrenmiş oldular. İş Kanunu'na göre, emeklilik maaşları ile birlikte ölen sigortalının yetim aylığı alınmasına devam edilebilecek, dolayısıyla çifte maaş almanın önünde bir engel bulunmayacak.

Ekonomik ve sosyal kazanımlar çerçevesinde, emekliler erken emeklilik, isteğe bağlı sigorta ve malulen emeklilik gibi fırsatlara da sahip olacaklar. Erken emeklilikle emeklilik yaşını beklemeden maaş alabilirken, isteğe bağlı sigorta ile kendi primlerini ödeyerek emekliliğe hak kazanabilecekler. Malulen emeklilik ise çalışma gücünü kaybedenlere yönelik bir imkan sunuyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, mirası reddeden kişiler ölen yakınlarının borçlarını ödeme yükümlülüğünden kurtulurken, yetim aylığı almaya devam edebilecekler. Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre, ölüm halinde dul ve yetim aylığı, ölen sigortalının hak sahiplerine başvurmaları halinde bağlanıyor. Mirası reddeden eş veya çocuklar, ölen kişinin sigorta süresi ve prim gün sayısı yeterliyse dul ve yetim aylığı almaya devam edebilirler. Ancak yargı kararıyla mirasçı olmaktan çıkarılan kişilere gelir veya aylık ödemesi yapılmaz.

Ayrıca, emekli aylıkları Sosyal Sigortalar Kurumu’nun prim alacakları ve nafaka alacakları dışında haczedilemez. Hacze yönelik talepler, borçlunun muvafakati olmadan icra müdürlüğünce reddedilir. Emekli aylıklarında muayene, reçete ve ilaç katılım payları nedeniyle kesintiler olabilir; bu kesintiler e-Devlet üzerinden kontrol edilebilir ve yanlışlık durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu’na itiraz edilebilir.

Yeni düzenlemeyle, emekliler çifte maaş alma fırsatından yararlanarak maddi açıdan rahatlama sağlayacaklar. Bu gelişmenin tüm emeklilere hayırlı olması bekleniyor.