Meclis'ten geçen önergeye göre, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılacak zam oranı yüzde 42,57'den yüzde 49,25'e çıkarıldı. Önerge, AK Parti Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ve Bilecik Milletvekili Halil Eldemir tarafından hazırlandı ve imzalandı.

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen 'İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 7'nci maddesine eklenen geçici 102'nci maddeyle ilgili önerge kabul edildi. Bu kapsamda, 5510 Sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının a ve b bentleri kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine ödenen gelir ve aylıkların yüzde 49,25 oranında artırılması kararlaştırıldı.

Önergeyle ilgili yapılan açıklamalarda, sigortalı ve hak sahiplerinin refahlarının yükseltilmesinin amaçlandığı vurgulandı.