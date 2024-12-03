16 milyon emekli, yılbaşında değişecek olan maaşları bekliyor. SSK, Bağ-Kur, 4C emeklisinin tamamına maaş zammı gelecek. Zam oranları ise emeklilerin gündeminde. Yapılan her açıklama yakından takip edilirken, bu güne kadar emekli maaş zamlarını nokta atışı bilen Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz’dan da bomba açıklamalar geldi. SGK uzmanı Emin Yılmaz, güzel haberi ‘Çok Büyük Sürpriz’ geliyor diyerek duyurdu.

SSK, Bağ-Kur emekli maaş zam oranı 3 Ocak tarihinde TÜİK’in açıklayacağı 6 aylık enflasyon ile belli olacak. Ancak bir yandan da eldeki veriler üzerinden emekli zammı tahminleri gelmeye devam ediyor.

Şu ana kadar TÜİK, 4 aylık enflasyon verisini açıkladı. Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranlarının da belli olmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon netlik kazanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerini zam oranı da belli olmuş olacak.



Hala 2 aylık enflasyon verisinin açıklanması beklenirken bir yandan da uzmanlardan yeni emekli zammı hesaplamaları gelmeye devam ediyor. SGK Müşaviri Emin Yılmaz da Ocak 2025 emekli zammı ile ilgili yeni tahminlerini açıkladı.