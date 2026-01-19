Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının çıkmasıyla milyonlarca vatandaş emekli olurken, staj ve çıraklık döneminde sigorta kartı verilip primleri "kısa vadeli" yattığı için emekli olamayan binlerce vatandaşın gözü kulağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Ocak 2026 itibarıyla torba yasa hazırlıkları sürerken, staj mağdurlarını heyecanlandıran "Borçlanma Formülü" gündeme geldi.

Sigorta Başlangıcı Geriye Çekilecek mi?

Mevcut kanunlara göre, staj ve çıraklık döneminde yapılan sigorta girişleri, sadece iş kazası ve meslek hastalığını kapsadığı için emeklilik hesabında "başlangıç tarihi" olarak kabul edilmiyor. Ancak Meclis koridorlarında konuşulan yeni düzenleme ile bu durumun değişmesi hedefleniyor.

Masadaki en güçlü formül ise; "Borçlanma Hakkı". Buna göre;

Staj veya çıraklık yapılan sürelerin, tıpkı askerlik veya doğum borçlanması gibi vatandaş tarafından ödenerek prim gününe sayılması,

Daha da önemlisi, bu borçlanma yapıldığında sigorta başlangıç tarihinin stajın başladığı tarihe çekilmesi tartışılıyor.

Kimleri Kapsayacak?

Düzenleme hayata geçerse, özellikle meslek lisesi çıkışlılar, eski çıraklar ve stajyer avukatlar gibi geniş bir kesim "Erken Emeklilik" hakkına kavuşacak. 1999 öncesi staj girişi olup da primi yatmadığı için EYT'yi kaçıranlar, bu düzenleme ile emeklilik kapısını aralayabilecek.

Gözler Torba Yasada

Konuya ilişkin sivil toplum kuruluşları ve sendikalar taleplerini tekrarlarken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın da teknik bir çalışma yürüttüğü aktarılıyor. Uzmanlar, yerel seçimler öncesinde veya yeni yasama yılında bu mağduriyetin giderilmesi açısından, Ocak ayı sonuna kadar Meclis’e sunulacak Torba Yasa teklifinin büyük önem taşıdığını belirtiyor. Yasanın kabul edilmesi durumunda, staj sürelerini borçlananlar, emeklilik yaşını 1-2 yıl, bazı durumlarda ise çok daha fazla öne çekebilecek.